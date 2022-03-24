DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AB Liderler Zirvesi başladı
Portekiz - Türkiye maçı şifresiz canlı yayın! 2022 Dünya Kupası Elemeleri
Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık
Sabahattin Seven Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır
İtalya - Kuzey Makedonya maçı canlı yayın! CANLI
Galler - Avusturya maçını canlı izle! CANLI
HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye neden yüksek faizle borçlanıyor?
Rus Borsası'ndaki şahlanış şaşırttı
Türkiye Portekiz maçı berabere biterse ne olur? Uzatmalar kaç dakika? Türkiye Portekiz maçı rövanşı var mı?
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı kaldı
Türkiye Portekiz'i yenerse Dünya Kupası'na katılır mı? Türkiye Portekiz'i yenerse ne olur? Türkiye'nin rakibi hangi takım olacak?

TIMETURK / KORONA / Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi.

56 Dakika Önce
2022-03-24 21:18:30
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 553 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,31, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,06 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 675 bin 886 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş