Teksas'ta okullarda maske yasaklandı, maske dayatan yetkiliye 1000 dolar ceza!

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu ABD’nin Teksas eyaletinde, maske takmanın dayatılmasını cezalandıran düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye okulların da dahil edilmesi, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin hepsi aşılanamayacağından öğrencilerin 2020-2021 akademik yılında maske takmaları tavsiyesiyle çelişiyor.

ABD'de pandemi tedbirlerine karşı çıkan eyaletlerin başını çeken Teksas'ta, aşılama kampanyasının başarısıyla normalleşmeye geçilmişti ancak ihtiyatlı davranmaya karşı çıkılıyor. Eski Başkan Donald Trump destekçisi Cumhuriyetçilerin kalesi Teksas'ta, Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ın yeni düzenlemesiyle Teksas eyaleti hükümetine bağlı binalar, okullar, halk sağlığı merkezlerinde maske takma zorunluluğu yasaklandı.

Buna göre yerel yetkililer artık yurttaşlardan yüzlerini örtmelerini talep edemeyecek. Talep eden yetkililer, 1000 dolara varan para cezalarına çarptırılabilecek.

21 Mayıs'ta yürürlüğe girecek maske takma zorunluluğu yasağını tüm okullar 4 Haziran'dan itibaren uygulayacak, devlet hastaneleri ve gözaltı merkezleri ise yasaktan muaf olacak.

Pandeminin başından beri maskeye savaş açmasıyla tanınan ve 10 hafta önce maske zorunluluğunu kaldıran Abbott, eyalet içinde yerel yönetim birimlerinin maske zorunluluğu dayatmasını yasaklayan son valilik kararnamesiyle ilgili açıklamasında, "Teksaslılar için en iyi sağlık uygulamalarının ne olduğuna federal hükümet değil, Teksaslılar kendileri karar vermeli" dedi.

'Maske takmayla ilgili tercih hakkı sunarak Teksaslıların özgürlüğünü savunduğunu' söyleyen Abbott, Kovid-19'la mücadelede aşıları ve antikor tedavilerini kullanmaya devam etme sözü verdi. Teksas nüfusunun yüzde 39'undan fazlası iki dozla tamamen aşılanmış durumda.

Bu ayın başında Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis de benzer bir düzenlemeye gitmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, aşılanmış yurttaşların maskeleri çıkarabileceğini açıkladı, ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tam bağışıklık kazanmamışların yüzlerini örtmeye devam etmelerini tavsiye ediyor. CDC, sınıf içi eğitim devam ederken hepsi koronavirüse karşı aşılanmamış olmayacağından öğrencilerin 2020-2021 akademik yılında maske takmaları çağrısı yapıyor.

Sputnik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.