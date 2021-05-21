Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Prof. Dr. Öğün'ün ölümü tartışılıyor

Türkiye'nin tanınan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uzmanlarından olan Prof. Dr. Cemile Öztin Öğün, Nisan ayında kızının koronavürüse yakalandığını duyurmuştu. Daha sonra kendisinin de yakalandığı koronavirüsü nedeniyle durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldığı ve 4 Mayıs’ta vefat ettiği bildirilmişti. Öğün’ün aşı karşıtı olduğu, alternatif koronavirüsü tedavilerine devam ettiği iddia edildi

Prof. Öğün'ün, koronavirüs kaynaklı ciğer ve solunum yolu tahribatı nedeniyle, Konya'da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Aşı ve ilaç karşıtı biri olarak bilinen Prof. Dr. Cemile Öztin Öğün, sosyal medyada okuldan virüs kapan kızını alternatif tıp yoluyla tedavi etmeye çalışıtığını duyurmuştu. Öğün'ün kendisinin de Homeopati, Ozon Tedavisi ve Akupunktur ile tedaviye başladığı ve vefat ettiği ileri sürüldü.

Cemile Öztin Öğün'ün, 7 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdiği görüldü:

"Değerli danışanlarım, canımdan çok sevdiğim kızım maalesef okulunda İngiliz mutant virüsü ile enfekte oldu. Homeopati, ozon tedavisi ve akupunktur uygulamaları ile tedavisine devam ettiğim sırada ise virüs bana da bulaştı. Homeopatik ilaçlar, ozon tedavisi ve akupunktur ile süreci en az zararla atlatmak için mücadele ediyoruz. Dualarınız ve iyi dilekleriniz sayesinde çok yakında yanınıza dönmüş olacağım, sevgiler.”

Prof. Dr. Öğün'ün BPW (Busines Professional Woman) Konya Şubesinin kurucusu olduğu ve daha önce KONTV'deki programlara da konuk olduğu biliniyordu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.