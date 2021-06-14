Sputnik V'nin ilk partisi Türkiye'ye geldi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin Türkiye’ye geldiğini açıkladı.

Türkiye'nin Sinovac ve Biontech'ten sonra kullanmaya karar verdiği üçüncü aşı olan Sputnik V'nin ilk partisi Türkiye'ye teslim edildi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik haber ajansına açıklamasında, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin Türkiye'ye geldiğini doğruladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen nisan ayında 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti. Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini aktarmıştı.

Kovid-19'a karşı Rusya'da Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.