DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sedat Peker, Hadi Özışık ile görüştüğü videoyu yayınladı
Hacı Arif Bey saraydan neden atıldı?
Ramazan ayında mobil harcama arttı
İrlandalı milletvekili: İsrail Büyükelçisini sınır dışı edelim, boykot zamanı
Enflasyonun gölgesinde günler
Macaristan, AB’nin ‘İsrail’ açıklamasını veto etti, ortalık karıştı
''ABD, Almanya'yı Kuzey Akım 2 yaptırımlarından muaf tutacak''
Son 24 saatte 500 bin doz koronavirüs aşısı uygulandı
KKTC'de İsrail'in Filistinlilere saldırıları 'Büyük Kudüs Konvoyu' oluşturularak protesto edildi
Katar duyurdu: İsrail, Gazze'deki Kızılay binasını vurdu
Filistin hafızası: 'Yahudi terörü yüz yılı aştı'
Fransa Başbakanı Castex: Gazze'deki sivil nüfusun akıbeti konusunda endişeliyiz
Tunus lideri Kays, Macron ziyaretine yakasına Filistin bayrağı takarak gitti
Fatih Erbakan'dan yazılı açıklama: Kudüs, İslam toprağıdır ve öyle de kalacaktır
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD’li mevkidaşı Milley ile görüştü

Son 24 saatte 500 bin doz koronavirüs aşısı uygulandı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 504 bin 890 doz oldu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
18.05.2021 21:41:41
Son 24 saatte 500 bin doz koronavirüs aşısı uygulandı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Mayıs saat 21.05 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 310 bin 73'e, ikinci doz aşı miktarı 11 milyon 421 bin 458'e ulaştı.

Son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 504 bin 890 doz oldu. Böylece toplam doz miktarı 26 milyon 731 bin 531 olarak gerçekleşti.

Dün aynı saatlerdeki verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 42 bin 41, ikinci doz aşı miktarı 11 milyon 184 bin 600, toplam doz miktarı ise 26 milyon 226 bin 641 olarak kaydedilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş