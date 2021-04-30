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Sevindiren gelişme! 3 ilde vaka sayısı yüzde 35 azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında ciddi bir azalma görülen 3 ili açıkladı.

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30.04.2021 20:39:36
Sevindiren gelişme! 3 ilde vaka sayısı yüzde 35 azaldı

Bakan Koca, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada Antalya, Burdur ve Isparta'da vaka sayılarında ciddi oranda bir düşüş olduğunu söyledi.

İller bazında değerlendirme yapan Koca, Antalya'da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekibinin 358 olduğunu, son bir haftada vaka sayısının yüzde 35 azaldığını kaydetti. Antalya'da yatak doluluk oranının yüzde 47,7, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 66,3 olduğunu belirten Koca, Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma oranının da yüzde 85 olduğunu söyledi.

Burdur'da da 127 filyasyon ekibi bulunduğuna değinen Koca, şöyle devam etti:

"Son bir haftada Burdur'da vaka sayısında yüzde 25 oranında azalma, yatak doluluk oranımız yüzde 32,7. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 52,9. Burdur'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 83. Isparta'da 311 filyasyon ekibimizle mücadeleye devam ediyoruz. Vaka sayısı son bir haftada yüzde 35 oranında azaldı. Yatak doluluk oranımız yüzde 53,1, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 70,4. Isparta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 84."

Koca, Antalya, Isparta ve Burdur'a sağlık alanında yapılan yatırımlar hakkında da bilgilendirme yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan