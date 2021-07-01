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Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57’si aşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama programında gelinen son noktayı paylaştı.

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Google News - Timeturk
01.07.2021 23:52:37
Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57’si aşılandı

Koca, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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