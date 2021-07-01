Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57’si aşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama programında gelinen son noktayı paylaştı.

Koca, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.