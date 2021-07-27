Rusya 20 ton Türk eriğini ülkeye sokmadı

Krasnodar Krayı'ndaki Tuapse limanında Türkiye'den gelen 19,6 ton eriğin ülkeye girişine izin verilmedi.

Krasnodar Krayı'ndaki Tuapse limanında Türkiye'den gelen 19,6 ton eriğin ülkeye girişine izin verilmedi. Rosselhoznadzor yetkilileri, eriklerde karantinaya tabi Akdeniz meyve sineğine rastlandığını açıkladı.

Argumenti i Faktı portalının haberine göre, Tuapse'de 20 Temmuzda Türkiye'den gelen 45 ton elmanın da girişine izin verilmemişti. Yetkililer elmalarda Apocephalus borealis türü sineğe rastlandığını duyurmuştu.



Rusya karantinaya tabi haşere tespit ettiği meyve ve sebze partilerini ya imha ediyor, ya da menşe ülkeye geri gönderiyor.

Kaynak: Türkrus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.