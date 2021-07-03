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Prof. Dr. Ceyhan: Karpuz seçimini karpuzcuya bırakanlar aşı konusunda uzman kesiliyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Karpuz seçimini bile karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor' ifadelerini kullandı.

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03.07.2021 19:29:25
Prof. Dr. Ceyhan: Karpuz seçimini karpuzcuya bırakanlar aşı konusunda uzman kesiliyor

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisinin Biontech aşısını tavsiye etmesini eleştiren bir takipçisine, "Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor" yanıtını vererek Kovid-19 aşılarıyla ilgili bilgi verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

"Bir arkadaşımız sormuş. Herkesin bilgisi olsun diye buradan yanıtlıyorum. Faz 4 çalışması aşı (veya ilaç) ruhsat alıp uygulanmaya başladıktan sonra yapılan çalışmadır. Yani şu anda kullanılan aşılarda yapılan çalışmalar faz 4 çalışmalardır. Faz 4 bitmeden niye aşılar kullanılıyor diye bir soru olmaz yani.

Perikardit değil, miyokardit. Bilimde kardiolog dedi diye bir delil olmaz. 300 milyon dozda 1100 miyokardit görüldü, bu aşı olmayanlarla anlamlı fark oluşturmadı. Hepsi gençlerde ve hafif vakalardı. Oysa Kovid-19 geçirenlerde yüz kat daha sık ve ağır vakalar görülüyor.

Çin/Alman aşısı farkına gelince, üretim Almanya'da değil, ABD'de yapılıyor. Çin'in üretim denetiminde problem var. Bakın, Çin aşısı olanları tekrar aşılamak zorunda kaldık.

5 yıl sonra aşı ne yapacak? Pandemi ve aşının gerçekleri bunlar. 5 yıl bekleyelim mi? Salgın ne olacak? Bu yaklaşımla, hiçbir aşı veya ilaç geliştirilemez. Kullandığınız ağrı kesici, antibiyotik, kanser ilaçlarında 5 yılı bırakın, 5 hafta beklenildi mi sanıyorsunuz?

Uzun süreli yan etkileri öngörme yöntemleri var, bu aşılarda da kullanıldı ve güvenli bulundu. Son olarak; ne olur, Dünya'da en uzun eğitimi gerektiren bu konularda Google'dan bakıp, iki cahilin yazısını okuyarak fikir sahibi olmaya çalışmayın. Karpuza gösterdiğiniz saygı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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