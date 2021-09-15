Pfizer'den 5 yaş altındaki çocuklar için aşı onayı girişimi

Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracağı bildirildi.

Politico'nun haberine göre, Pfzier şirketi finans direktörü Frank D'Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması için FDA'dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.

D'Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.

FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD'de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Kovid-19 aşısı olmuştu.

Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.