Pfizer'den 5 yaş altındaki çocuklar için aşı onayı girişimi
Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracağı bildirildi.
2021-09-15 16:41:41
Politico'nun haberine göre, Pfzier şirketi finans direktörü Frank D'Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması için FDA'dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.
D'Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.
FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD'de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Kovid-19 aşısı olmuştu.
Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.
AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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