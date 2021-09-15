DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İngiltere'de kabine değişikliği
Beşiktaş Borussia Dortmund maçını yayınlayan uydu kanalları | Şampiyonlar Ligi maçı veren yabancı uydu kanalları neler?
Borsa günü düşüşle tamamladı
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı izle | Beşiktaş - Borussia Dortmund Exxen izle
Taliban’dan yerel para çağrısı
Trump, Milley'in Çin'le yaptığı gizli görüşmeler için 'vatana ihanet' dedi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1708 kişi hayatını kaybetti
Müslüman arkadaşlarından etkilendi, İslamiyet'i seçti
THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması paylaşımı
MEB, zorunlu PCR uygulamasını genişletti!
Firar ettikten sonra yakalanan Filistinliye işkence!
'Küresel ekonomi son 50 yılın en fazla hızıyla büyüyecek'
Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz nereli, hangi takımları çalıştırdı?
'Dünyanın en etkili 100 kişisi' listesindeki tek Türk
İkinci 'yüzde 100 organik pazar' açıldı

TIMETURK / KORONA / Pfizer'den 5 yaş altındaki çocuklar için aşı onayı girişimi

Pfizer'den 5 yaş altındaki çocuklar için aşı onayı girişimi

Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracağı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-09-15 16:41:41
Pfizer'den 5 yaş altındaki çocuklar için aşı onayı girişimi

Politico'nun haberine göre, Pfzier şirketi finans direktörü Frank D'Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması için FDA'dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.

D'Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.

FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD'de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Kovid-19 aşısı olmuştu.

Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş