Pfizer/BioNTech ve Moderna'da kalp kası iltihabı uyarısı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın Covid-19 aşılarının erişkin ve genç yetişkinlerde kalp kası iltihaplanmasına yol açabileceğine dair uyarı yazısının ekleneceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan FDA yetkilisi mevcut verilere dayanarak hem sağlık çalışanları hem de aşı olanlar için bir uyarı hazırlanacağını belirtti.

Duyurunun ardından Moderna'nın hisseleri yüzde 4,2, Pfizer/BioNTech'in ise yüzde 1,4 düştü.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), mRNA teknolojisiyle üretilen bu iki Covid-19 aşısı ile erişkin ve genç yetişkinlerde aşıdan sonra meydana gelen kalp kası iltihaplanması arasındaki bağlantıyı değerlendirmek üzere bugün toplanacak. Hastalığın nadir olarak görüldüğünü ve genelde belirtilerin yok olarak hastalığın iyileştiğini belirten CDC, aşının faydalarının risklere karşı ağır bastığının altını çizdi.

CDC, ülkedeki hekim ve hastanelerini miyokardi (kalp kası iltihaplanması) ve perikardi (kalp zarı iltihaplanması) belirtilerine karşı tetikte olmaları uyarısında bulundu. FDA'nın bugünkü toplantının ardından aşılara ekleyeceği uyarının, aşıların kalp üzerindeki olası yan etkileri konusunda hekimler ve sağlık yetkilileri açısından farkındalığı arttırması bekleniyor.

ABD'de de Delta varyantı kaygısı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Delta varyantının hızla baskın hale gelmeye başlaması ve gençler üzerindeki etkisinin yarattığı kaygılar aşılamayı daha da acil hale getirdi.

Amerikan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ülkenin önde gelen hekim grupları ve halk sağlığı yetkilileri ile ortak bir açıklama yaparak aşıların güvenli ve etkili olduğunu ve kalple ilgili yan etkilerinin "son derece nadir" görüldüğünü vurguladı. Bakanlık 12 yaşından büyük herkesin aşı olması çağrısında bulundu.

Ancak ülkede bütün çabalara rağmen aşıya talep belirgin bir şekilde azaldı.

Birinci doz Covid-19 aşısı yaptıran Amerikalıların oranı nisan ayından bu yana yüzde 85 düştü. Bu tabloya bakarak Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde ülkedeki yetişkinlerin yüzde 70'inin aşı olması hedefine ulaşılması zor görünüyor.

Aşı sonrası kalp kası iltihaplanması riski ne kadar yüksek?

Kalp kası iltihaplanması erkekler için özellikle ikinci doz aşıdan yaklaşık bir hafta sonra ortaya çıkıyor. CDC, 30 yaş altında kalp kası iltihaplanması nedeniyle hastaneye 309 kişinin yattığnı, bu kişilerden 295'inin taburcu edildiğini bildirdi.

CDC'den yapılan değerlendirmede 12-39 yaş aralığındaki erkeklerde ikinci doz aşının üç hafta sonrasında bir milyonda 12,6 kişide bu rahatsızlığın görüldüğünü belirmişti.

Değerlendirmeye göre kadınlara kıyasla daha çok 20'li yaşlar ve altındaki erkeklerde bu duruma rastlandığı gözleniyor ve yaş yükseldikçe, özellikle 50 yaşının üzerindekiler için bu etkinin ortadan kalktığı görülüyor.

Durum hem ABD hem de İsrail'deki sağlık yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor. Bahse konu yan etki ilk kez İsrail'de tespit edilmişti.

Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.