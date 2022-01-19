Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, Kovid-19'un Omicron varyantına mide bulantısı ve kusma gibi iki yeni belirti eklendiğini açıkladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, Londra'daki Imperial College'da yapılan analizlere göre, Omicron varyantına mide bulantısı ve kusma gibi iki yeni belirti eklendiğini aktardı. Elkin, yeni belirtilerin bazılarının farklı hastalıklara da işaret edebileceği için ayırıcı tanının olması gerektiğinin altını çizdi.

Nurten Elkin, ‘'Omicron varyantında da izolasyon ve temaslı takibi sıkı bir şekilde kontrol edilmeli. Özellikle aşı tereddüdü yaşayan kişileri hedefleyen bilgilendirmelerin yapılması, aşılanmamış kişilerin hızla aşılanmaları, birincil aşılanma takvimini tamamlamış kişilerin de hatırlatma dozlarını hızla olmaları sağlanması gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Toplu ulaşım araçları, eğitim kurumları, bakım kurumları, kışlalar veya cezaevleri gibi vakaların hızla artabileceği ortamlarda, hastalığın zamanında tanımlanmasının ve gerekli izolasyon önlemlerinin alınmasının bulaş riskini azaltabileceğine değinen Elkin, bu hastalıkların tanı ve tedavisinin belirlenmesinin, Kovid-19 ve varyantlarındaki tanılarıyla ayrıştırıcılıkta önemli olduğunu vurguladı.

'KIŞ MEVSİMİYLE BİRLİKTE HASTALIKLAR ARTACAK'

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde artış gösteren nezle, grip ve çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonlarının artacağını belirten Elkin şunları kaydetti:

‘'Tüm sağlık konularında olduğu gibi bu salgın sürecinde de toplumun sağlık okuryazarlığı önemli olup; bireylerin hem kendi sağlıklarını korumaları hem de toplum sağlığını korumaya olumlu katkı sağlayabilmeleri için sosyal medya ortamlarında olabilecek yanlış ve eksik bilgi edinimlerinden kaçınmaları; doğru ve bilimsel bilgilere resmi sitelerinden ulaşmaları oldukça önemli. Kovid-19 aşılamaları konusunda son bir yılda elde edilen bilimsel verilerine ek olarak maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarına uyulması, kalabalık ortamlarda kişi sayısının azaltılması, düzenli ortam havalandırılmasının sağlanması ve genel hijyen kurallarına uyulması Kovid-19'a karşı koruyuculuk içermektedir. Bu durum, önceki varyantlardan çok daha bulaşıcı olan Omicron için de geçerlidir.'' .