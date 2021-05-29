Ölümcül laboratuvarlar ve Facebook’tan zamanlaması manidar karar!

Gazeteci Mevlüt Tezel, önceki gün sosyal medya platformu Facebook’un Covid-19 virüsü ile ilgili ‘yapay virüs’ paylaşımlarına uyguladığı yasağın kaldırılmasını ve dünyadaki sivil-askeri laboratuvarların faaliyetlerini değerlendirdi

Facebook'tan zamanlaması manidar karar!

Facebook, Covid- 19'un insan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı. Facebook'un tam da ABD istihbaratının Covid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğini iddia etmesinden sonra bu kararı alması zamanlama açısından manidar oldu.

Dünyada ölümcül mikropların güvenli bir şekilde araştırılması için geliştirilen, güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan 'BSL-4' laboratuvarları sayısı 50 civarında.

Bunların yaklaşık 10'u ABD, bir diğer 10'u Birleşik Krallık ve 4'ü ise Almanya'da bulunuyor.

Çin'deki 'BSL-4' laboratuvar sayısı ise 2.

Bunlardan biri de Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Vuhan Viroloji Enstitüsü.

ABD istihbaratı, Covid-19 salgınının Vuhan'daki laboratuvarda yaşanan bir kaza sonucu başlamış olabileceği ihtimalini araştırıyor.

Kasım 2019'da Vuhan'daki laboratuvarda çalışan 3 araştırmacının mevsimsel grip şikâyetiyle hastaneye başvurduğu öne sürülüyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başından beri Covid-19 virüsüne "Çin virüsü" diyordu ve ırkçılık yapmakla suçlanıyordu. Öte yandan Çin'in ABD'li araştırmacıların, salgının ilk zamanlarında sahaya erişiminin engellenmesi, Dünya Sağlık Örgütü'ne salgın başladıktan bir yıl sonra Vuhan'da araştırma yapma izni vermesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

ÇİN İZİN VERMEDİ!

Çin ilk vakalar yaşandığında araştırma izni vermediği için şimdi yapılan araştırmalardan belki de kesin bir sonuca ulaşılamayacak. Ve tüm iddialar komplo teorisi olarak kalacak.

ABD gerçeğe ulaşmak mı istiyor? Yoksa virüsün Vuhan'daki laboratuvardan yayıldığı algısının oluşmasını ve böylece Çin'i baskı altına almak mı istiyor? Bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey; dünyadaki 50 'BSL-4' laboratuvarında dört risk grubu için dört güvenlik seviyesi olduğu.

Bugün tüm dünyayı felç eden Covid-19 virüsü bile üçüncü risk grubunda yer alıyor! En yüksek risk grubunda bulunan virüslerin ise aşı gibi tedbir veya tedaviler ile önlenmeleri mümkün değil. Bu grupta Lujo, Hendra ve Nipah virüsü gibi yaklaşık 20 mikrop var.

BSL-4 laboratuvarları dış dünyadan tamamen izole edilmiş yerlerde bulunuyor. Her türlü risk faktörü düşünülerek güvenlik önlemleri alınıyor. Ama kaza ve terör saldırısı riski her zaman var.

Bir de dünya genelinde askeri laboratuvarlar var. Oralarda hangi çalışmaların yapıldığı ise büyük sır. Özetle; BSL-4 ve askeri laboratuvarları dünyanın sonunu getirecek kadar riskli yerler!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.