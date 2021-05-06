Ölü yakma kuyruğu... Hindistan salgınla nasıl mücadele ediyor?

Hindistan'ın Koronavirüs'le mücadelesi ve Hint varyantı dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hindistan'da neler oluyor? Hint varyantı nedir? Milliyet’ten Betül Yasemin Keskin’in yazısından bir bölüm…

Koronavirüs Hindistan'da giderek artan bir tehlikeyle devam ediyor. Hindistan'da her gün vaka ve ölüm sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Hastanelerde teknik malzeme yetersizliği olduğu gibi hastaları yatıracak herhangi bir yerin olmaması da başlı başına en büyük problemlerden biri. Hindistan'daki mevcut Koronavirüs krizi, dünyaya hızla yayılması endişesi taşıdığından ve Hindistan'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı gözler Hindistan'a çevrildi.

Ölü yakma kuyrukları oluştu

Hindistan'da Koronavirüs'e bağlı ölüm oranlarında yaşanan aşırı artışı birkaç cümle ile açıklayabiliriz. Geçtiğimiz günlerde Yeni Delhi'deki Seemapuri krematoryumunun başındaki Jitender Singh Shunty'nin verdiği röportajda, “Pandemiden önce günde 8 ila 10 ölü yakıyorduk. Şimdilerde bu sayı, günlük 100 ila 120 arasında değişiyor” şeklinde ifadeleri yer alıyor. Verilen bilgilere göre vatandaşlar acı kayıpları için bilet alıp ölülerini yakmak için -kendi geleneklerine göre- kuyruğa giriyorlar.

Yeni Delhi'den yayın yapan CNN muhabiri Clarissa Ward, “Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Şehirdeki her aile en az bir yakınını kaybetmiş ve herkes yasta” şeklinde yaptığı açıklamayla acı tabloyu bizlere aktardı.

Hastanelerde yer kalmadı

Günlük ölüm oranlarının 3 bin 600'ü geçtiği bildirilen Hindistan'da günlük vaka sayıları son 10 gündür hem kendi rekorunu kırıyor hem de küresel rekora imza atıyor. Küçük büyük tüm şehirler hatta başkent Yeni Delhi de dahil birçok hastanede yataklar dolmak üzere. Yetkililer, bazı yataklarda birden fazla hastanın yatmak zorunda kaldığını bildiriyor.

Hindistan varyantı nedir?

Hindistan'ın son durumundan bahsetmişken Hint varyantından da bahsetmemiz gerekiyor. Hindistan varyantı veya Hindistan mutantı bugüne dek çıkmış diğer mutasyonlu Koronavirüs türlerinden oldukça farklı.

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Türk Bilim İnsanı ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, Hindistan varyantı ile ilgili, "Hindistan'daki varyant iki mutasyon içeriyor. Mutasyonlardan bir tanesi Kaliforniya varyantındaki mutasyonla aynı. Bu nedenle, bunun da (hücre içinde) daha hızlı bölünebildiği ve insan hücresine daha sıkı bağlanabildiği düşünülüyor. Spike proteindeki bahsettiğim mutasyondan dolayı, ilk çıkan virüs formuna göre hücreye daha sıkı bağlandığı için, daha çok virüs insan hücresine girebiliyor, hücreye giren virüs daha hızlı bölünebiliyor. Dolayısıyla enfeksiyon riskini de artırıyor. Hindistan'da bulunan iki mutasyonlu 'double mutant' dediğimiz bu varyantın, Hindistan'ın özellikle çok fazla Koronavirüs vakası bulunan bölgelerinde yüzde 20 oranında bulunduğu tespit edildi. Buradaki vaka artışlarının nedenlerinden birisi olarak düşünülüyor" diye bir açıklamada bulundu.

Hindistan varyantı hangi ülkelerde görülüyor?

Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık salgın bildiriminde yaptığı açıklamada, 'Hint varyantı'nın dünyada en az 17 ülkede görüldüğü bildirildi. DSÖ'nün yaptığı açıklamada, varyantın bulunduğu örneklerin çoğunun, 'Hindistan, İngiltere, ABD ve Singapur'dan geldiği belirtildi. Henüz diğer ülkelerin adı verilmese de Belçika, İsviçre ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesinde Hint varyantına rastlandığı bildiriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.