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Neden koronavirüsü hafif atlattıkları orataya çıktı! Dünya bunu konuşuyor

İsveç'te yapılan bir koronavirüs araştırması dünya gündemine bomba gibi düştü. Koronayı hafif semptomlarla atlatanlara yönelik araştırmada, Kovid-19'a 'doğuştan bağışıklığı' olan kişilerde yeni bir gen keşfedildi. Ataları Afrika'dan gelen her 10 bireyden 8'inde bu genin bulunduğunu aktaran uzmanlar, genin virüse karşı ilaç geliştirmekte kritik bir önemi olduğunu açıkladı.

45 Dakika Önce
2022-01-17 13:54:46
Neden koronavirüsü hafif atlattıkları orataya çıktı! Dünya bunu konuşuyor

İsveç'in saygın kurumlarından Karolinska Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, koronavirüs bulaşmasını engelleyen yeni bir gen keşfedildiğini duyurdu. Uzmanlar, bu genin SARS-CoV-2 virüsünü yok edecek proteini üretmek için vücuda bilgi gönderdiğini açıkladı.

Uzmanlar, ataları Afrika'dan gelen her 10 bireyden 8'inde bu genin bulunduğunu aktardı. Bu genin olduğu kişilerde Kovid-19 hastalığının yüzde 20 daha hafif geçtiği de kayıtlara geçti.

Bilim insanları bu genin virüse karşı bir ilaç geliştirmekte kritik bir önemi olduğunu açıkladı. Araştırmayı yöneten isimlerin başında gelen McGill Üniversitesi'nden Brent Richards, "Kovid-19'a karşı yeni ilaç geliştirirken genetik risk faktörlerini anlamaya başlıyoruz" dedi.

İsveç'te yapılan ve Nature Genetics'te yayınlanan araştırmada her üç beyaz Avrupalıdan birinde bu genin bulunduğunun da altı çizildi. Haberler

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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