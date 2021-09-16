Moderna ve Pfizer: Aşımız etkinliğini yitiriyor, üçüncü doz gerekli

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna geliştirdiği Covid-19 aşının zaman içinde etkisini yitirdiğini belirterek üçüncü doz sonrasında görülen korumanın ikinci dozdan da fazla olduğunu ileri sürdü.

Bir süre önce Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) üçüncü doz takviyesi için başvuruda bulunan Moderna aşının etkinliği konusunda kapsamlı bir analiz çalışması yaptı.

Moderna aşısının on binlerce kişi üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmada 13 ay önce aşı olanların sekiz ay önce aşı olanlara kıyasla daha yüksek oranda hastalandığı görüldü.

Ancak bu çalışma Moderna aşısının daha uzun süre etkinliğini koruduğuna dair çalışmalarla ters düştü. Daha önce yapılan çalışmalar Moderna aşısının Pfizer/BioNTech aşısından daha uzun süre etkili olduğunu gösteriyordu.

Uzmanlar aradaki bu farkın Moderna'nın daha yüksek dozda mRNA dozu içermesinden ve ilk iki doz arasında biraz daha uzun zaman bırakılmasından kaynaklandığı görüşünde.

FDA hem Moderna hem de Pfizer/BioNTech aşının takviye dozuna onay verme kararını yarın açıklayacak.

Pfizer/BioNTech FDA'ye yaptığı başvuruda ikinci dozdan 6-8 ay sonrasında aşının koruyuculuğunun her iki ayda bir azaldığını belirterek üçüncü doz ihtiyacını vurgulamıştı.

"Üçüncü dozla pandemiyi bitirebiliriz"

Çalışmanın sonuçlarını yatırımcılarla paylaşan Moderna Başkanı Stephen Hoge "İlk altı ay harika, ancak bu durumun bir yıl ve ötesinde süreceğine güvenemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Hoge açıklamasında sonbahar ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte aşının azalan etkinliği sebebiyle 600 bin fazladan Covid-19 vakasının görülebileceğini belirtti. Hoge bazı vakaların hastaneye yatması gerektiğini söyledi, ancak bu vakaların ne kadarının ağır hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu konusunda öngörüde bulunmadı.

Hoge takviye aşıya dair verilerde üçüncü doz aşı ile oluşan Covid-19'a karşı oluşan antikor düzeyinin ikinci dozdan sonraki düzeyden bile yüksek olduğuna dikkat çekerek "Üçüncü doz aşının bağışıklığı belirgin bir şekilde salgını bitirmeyi amaçladığımız gelecek yıla kadar uzatma fırsatı sunuyor" ifadesini kullandı.

VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.