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Kuyruğa girildi; salgın döneminde deve sütüne talep patlaması!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde üretimi yapılan deve sütüne, koronavirüs salgını döneminde talep, yüzde 150 arttı. Türkiye'nin birçok şehrinin yanı sıra yurt dışına da gönderilen deve sütü, litresi 100 liradan alıcı buluyor.

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11.05.2021 10:30:14
Kuyruğa girildi; salgın döneminde deve sütüne talep patlaması!

Sarayköy ilçesi, Türkiye'nin önemli deve üretim merkezleri arasında yer alıyor. İlçede bulunan çiftliklerde erkek develer, güreşler için hazırlanırken, dişi develerden de süt elde edilip satılıyor. Çiftliklerin önemli gelir kaynakları arasında yer alan deve sütü, litresi 100 liradan alıcı buluyor. Günde 3 kez makineyle sağılarak, elde edilen deve sütü, Türkiye'nin birçok şehrinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

SARAYKÖY'DEN AVRUPA'YA DEVE SÜTÜ

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Sığma Mahallesi'nde oturan ve 30 yıldır deve üreticiliği yapan Raşit Durmaz, "15 yıldır deve sütü üretimi de yapıyorum. 9 devem var. 1 deveden 2 ile 3 litre arası süt alıyoruz. Litresini 100 TL'ye satıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'ye yoğun olarak deve sütü gönderiyoruz. Yurt dışından tatile gelenler, dondurulmuş deve sütlerimizi yanlarında götürüyor. Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkelere de deve sütü gönderdik" dedi.

'TALEPLERE YETİŞMEMİZ ÇOK ZOR'

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Deve sütünün şifa kaynağı olarak görüldüğünü belirten Durmaz, "Koronavirüs döneminde, deve sütüne yoğun talep var. Bağışıklığa iyi geldiği biliniyor. Taleplere yetişemiyoruz. Talep oranı geçmişe göre, yüzde 150 arttı. Alıcılar için liste oluşturduk. Müşterilerimiz sıralarını bekliyorlar" diye konuştu.

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Deve sütü üreticilerinden Ahmet Bulanık ise "Bu süt sayesinde vücudumuzun bağışıklık sistemi kuvvetleniyor. Bu yüzden aşırı talep mevcut. Taleplere yetişmemiz çok zor çünkü develer, inekler gibi çok süt vermezler. Biz sütlerimizi  eksi 18 derecede dondurup, siparişlerimizi hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan