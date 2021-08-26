DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tüm öğretmenlerin il dışı tayinleri kabul edildi mi? Öğretmenlerin hepsinin iller arası ataması yapıldı mı?
Yerli yatırımcının finansal varlıkları 5.8 trilyonu geçti
Tayini çıkmayan öğretmenlerin ataması yapıldı mı? Öğretmenlerin hepsinin il dışı ataması yapıldı mı?
Meteoroloji'den yeni sıcak hava dalgası uyarısı
500 bin sözleşmeli memura kadro yolu açıldı
Küba'da vaka ve ölü sayısında artış sürüyor
2 piyasa devi: Önümüzdeki günlerde altın bu seviyeleri görebilir
İşte 2022-2023 zamlı memur maaşları
'ABD, Reagan gibi bir kurtarıcı arıyor'
Fatih Altaylı'nın Mansur Yavaş'ı bitirdiği an
Popüler Analist, Eylül’de patlayacak 5 Altcoin’i paylaştı!
Oğuzhan Asiltürk ittifak şartını açıkladı
Blinken: Beğensek de beğenmesek de kontrol Taliban’da
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı'na Evren Başar atandı
ABD’li pilotlardan 'Afganistan’da sivilleri öldürdük' itirafı

TIMETURK / KORONA / Küba'da vaka ve ölü sayısında artış sürüyor

Küba'da vaka ve ölü sayısında artış sürüyor

Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 96 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 806'ya yükseldi. Vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 637 artışla 611 bin 163'e çıktı.

36 Dakika Önce
2021-08-26 08:30:37
Küba'da vaka ve ölü sayısında artış sürüyor

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti.

Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 96 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 806'ya yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 637 artışla 611 bin 163'e çıkarken, 555 bin 370 kişi iyileşti.

Son zamanlarda vaka ve can kaybı sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 5 milyon aşkın kişiye 1.doz, 4 milyon 440 bin 553 kişiye 2. doz ve 3 milyon 132 bin 266 kişiye ise 3. doz aşı uygulandığı, aktif vaka sayısının ise 50 bini geçtiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş