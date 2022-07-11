Kovid'in doğduğu Wuhan'dan korkutan

Kovid-19'un ortaya çıktığı Wuhan şehrinde yeni salgın alarmı verildi. Şehirde Pazartesi günü bir kolera vakası tespit edildi ve salgına dönüşmemesi için, önlemlerin alındığı bildiriliyor.

Wuhan Üniversitesi, cumartesi akşamı düşük ateş eşliğinde kusma ve ishal şikayetiyle gelen hastada kolera virüsü tespit etti. Wuhanlı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, üniversite aynı gün hastayı bildirdi. Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan serolojik testler de vakanın kolera olduğunu doğruladı.

Hastane daha sonradan yaptığı duyuruda, "Etkili teşhis ve tedaviden sonra hastanın durumu kontrol altına alındı ve semptomlar ortadan kalktı." açıklamalarında bulundu.

Duyuruda, temas takibi, numune toplama ve bazı mekanların dezenfeksiyon için kapatılması da dahil olmak üzere, hastalığın yayılmasını önlemek için tüm önlemlerin derhal alındığı vurgulandı.

Yetkililer konuyla ilgili olarak "Şu ana kadar yeni vaka bulunamadı." dedi fakat üniversiteye, herhangi bir bulaşıcı hastalığa karşı dikkatli olmaları ve kampüs hijyen standartlarını iyileştirme talimatı verdi.

Sağlık Bakanlığı da paylaştığı duyuruda "Halkın kişisel hijyene özen göstermesi, şahsi sağlık takibine dikkat etmesi ve söylentilere inanmaması veya yaymaması rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Wuhan Üniversitesi'nde tespit edilen vaka, Mart ayındaki vakadan sonra bu yıl teyit edilen ikinci vaka oldu. 2021 yılında ise 5 hastada kolera testi pozitif çıktı ancak ölüm bildirilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre kolera, "Son derece öldürücü bir hastalık" ve pis yiyecek veya su yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerin çoğunda herhangi bir semptom görülmez, fakat azınlıkta şiddetli dehidrasyon ile akut ishal gelişebilir. Kolera "kolay tedavi edilebilir bir hastalık" olarak adlandırılsa da tedavi edilmezse saatler içinde öldürebiliyor.

DSÖ'ye göre, Kolera sadece 2020 yılında 24 ülkede 857 kişinin ölümüne neden oldu.

Star Gazetesi