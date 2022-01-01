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TIMETURK / KORONA / Koronavirüsün ortaya çıkışının üzerinden iki yıl geçti

Koronavirüsün ortaya çıkışının üzerinden iki yıl geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.

3 Saat Önce
2022-01-01 08:16:56
Koronavirüsün ortaya çıkışının üzerinden iki yıl geçti

Dünya genelinde vaka sayısı 288 milyon 513 bine yükseldi. Salgın nedeniyle 5 milyon 513 bin kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 253 milyon 687 bin kişiye ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkıp 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan ve genel salgına dönüşen Covid-19, geniş çaplı aşılamalara rağmen yeni varyantlarıyla küresel etkisini sürdürüyor.

Koronavirüsün bulaşıcılığı yüksek olan Omicron varyantı nedeniyle dünyada vakalar hızla artıyor.

YOLCU GEMİLERİYLE SEYAHATE ÇIKILMAMASI UYARISI

Amerika Birleşik Devletleri'nde 700 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk sayısında da ciddi artış var. Ülkede vakaların önüne geçmek için özel işletme çalışanları ve devlet görevlilerine yönelik aşı zorunluluğu uygulaması yapılıyor. Aşı olmayı reddettiği için görevden alınan deniz piyadesi sayısı 206'ya yükseldi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yolcu gemilerinde artan vakalar nedeniyle gemi ile seyahate çıkılmaması uyarısı yaptı.

FRANSIZ BİLİM İNSANLARINDAN MACRON HÜKÜMETİNE ELEŞTİRİ

Fransa'da günlük vaka sayısı 200 binin üzerinde. Fransız bilim insanları, Macron hükümetini Omicron varyantına karşı yeterli önlem almamakla eleştirdi. Fransa, İngiltere'den gelenlere seyahat kısıtlamalarını ise yılbaşı nedeniyle geçici olarak kaldırdı. Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde evi olanlar Fransa üzerinden seyahat edebilecek.

PFİZER HAPI İÇİN KULLANIM ONAYI

İngiltere de ağır bir tablonun görüldüğü ülkelerden. Günlük vaka sayısı 190 bine yaklaştı. İngiltere, Pfizer'ın koronavirüs hapının yetişkinlerde kullanımına onay verdi.

KKTC'DE EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde salgının başlangıcından itibaren en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Bir günde 666 kişinin testi pozitif çıktı, vaka sayısı bir günde ikiye katlanmış oldu. Guney Kibris Rum Kesimi'nde de en yüksek rakamlar kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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