DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cumhuriyetçiler'den Biden hükümetine çelme
Gürcistan: Saakaşvili dönerse hapsedilir
2021 İBB burs başvurusu | İBB burs başvurusu başladı mı? İBB bursu 2021-2022 döneminde ne kadar?
Koronavirüsün kökeni yeniden araştırılacak
OPEC'ten petrol için son tarih; 2045!
Alman otomobil devi Volkswagen'e tazminat şoku
Tayfun Ay geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu
Çevik Bir, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Exxen üyeleri ExxenSpor izleyebilir mi? Exxen aboneleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izleyebilir mi?
BOSS4 Gayrimenkul’ün yeni projesi görücüye çıkıyor
Akıllı telefonunuzu korsanlara karşı en güvenli şekilde kullanmanın yolları
Macron'a yumurta fırlatmıştı: Akıl hastanesine yatırıldı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ''fiyat artışı'' açıklaması
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden BM'ye, 'Hindistan'a müdahale' çağrısı
Ajax-Beşiktaş maçı CBC Sport uydu frekansı | Ajax-Beşiktaş maçı CBC Sport'tan nasıl izlenir?

TIMETURK / KORONA / Koronavirüsün kökeni yeniden araştırılacak

Koronavirüsün kökeni yeniden araştırılacak

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün kökenine ilişkin araştırmalarını yeniden başlatacak.

15 Dakika Önce
2021-09-28 16:00:53
Koronavirüsün kökeni yeniden araştırılacak

Wall Street'in haberine göre, DSÖ yetkilileri, Bilimsel Danışma Grubu kurulduğunu ve ilk görevlerinden birinin koronavirüsün Çin'in Wuhan şehrindeki bir laboratuvardan çıkıp çıkmadığını tespit etmek olduğunu söyledi.

Ekibin; laboratuvar güvenliği uzmanları, biyogüvenlik uzmanları ve genetikçiler ile hayvan hastalıkları uzmanları dahil olmak üzere 20 uzmandan oluşacağı bildirildi.

Bir DSÖ yetkilisi, yeni ekibin "önceliğinin ilk raporların tespit edildiği ülkede veri ve erişim olması gerektiğini" belirtti.

DSÖ-ÇİN RAPORU

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla COVID-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, virüsün yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü.

Raporda, koronavirüsün laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise COVID-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak" açıklamasını yapmıştı.

Çin, DSÖ'nün COVID-19'un kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN