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Koronavirüsün Delta varyantı 2 kat daha bulaşıcı

DSÖ Bilim Şefi Dr. Soumya Swaminathan, Kovid-19'un Delta varyantının orjinalinden yaklaşık 2 kat daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

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25.06.2021 22:20:52
Koronavirüsün Delta varyantı 2 kat daha bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bilim şefi Dr. Soumya Swaminathan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının orjinal virüsten yaklaşık 2 kat daha bulaşıcı olduğunu ve baskın hale gelebileceğini kaydetti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Swaminathan, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantının şu ana kadar 85 ülkeye yayıldığına dikkat çekerek, "Delta mutasyonu orijinal koronavirüsten en az iki kat daha bulaşıcı. Bu mutasyonu taşıyan kişi iki, dört, altı ve hatta sekiz kişiye bulaştırabiliyor. Bu nedenle tüm aile bireylerinin hastalanması daha yaygın hale geldi" ifadelerini kullandı.

Swaminathan, dünyadaki mevcut aşıların çoğunun virüse karşı etkili olduğunu, en azından hastalığın ağır şekilde geçirilmesini önlediklerine vurgu yaparak, buna rağmen eldiven ve maske takmanın yanı sıra, sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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