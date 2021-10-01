Koronavirüsün bir yan etkisi daha ortaya çıktı

Koronavürüs vakaları artmaya devam ederken virüsün yeni etkileri de ortaya çıkıyor. Son olarak Japonya’daki bir Covid-19 vakasının virüsün etkileriyle huzursuz anal sendrom yaşadığı ortaya çıktı.

Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken virüsün yeni etkileri de ortaya çıkıyor. Son olarak Japonya'daki bir Covid-19 vakasının virüsün etkileriyle huzursuz anal sendrom yaşadığı ortaya çıktı.

Japonya'da Tokyo Tıp Üniversitesi Hastanesi'nden Itaru Nakamura, Takao Itoi ve Takeshi Inoue, 77 yaşındaki bir erkek hastanın hikayesini anlatıyor: Covid-19 teşhisi konulduktan sonra hastaneye kaldırılan hastanın taburcu olduktan sonra uykusuzluğu ve anksiyetesi devam etti. Birkaç hafta sonra ise anüsünde huzursuzluk veya sürekli hareket etme ihtiyacı hissetmeye başlıyor.

İlk kez huzursuz anal sendrom, öldürücü virüsün bir belirtisi olarak bildiriliyor. İsmi açıklanmayan yaşlı adam, uykusuzluk ve kaygı şikayetleri başlayınca Tokyo Tıp Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN BİR ÇEŞİDİ

BMC Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü'nden Dr Itaru Nakamura tarafından hazırlanan raporda, hastanın Covid-19 geçirmeden önce, anal huzursuzluk ve rahatsızlık hiç yaşamadığı belirtiliyor.

LadBible'ın bildirdiğine göre, hasta hareket etmeyi bıraktığında sorunu daha da dayanılmaz hale geldi. Rapor şöyle devam etti: “Yürümek veya koşmak gibi egzersizler semptomları hafifletti, dinlenmek ise semptomları kötüleştirdi.”

Sonuç olarak doktorlar, hastaya huzursuz bacak sendromu durumunun bir çeşidi olan huzursuz anal sendromu teşhisini koydular.

Şimdiye kadar Covid-19 ile ilişkili huzursuz anal sendrom vakası daha önce yayınlanmadı.

Kaynak: tele1.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.