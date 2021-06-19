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Koronavirüste son durum: İşte günlük vaka ve ölüm sayıları

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

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19.06.2021 19:36:27
Koronavirüste son durum: İşte günlük vaka ve ölüm sayıları

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük Kovid-19 verileri 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden yayınlandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4, yatak doluluk oranı yüzde 50.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27.9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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