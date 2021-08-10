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Koronavirüsle mücadele: Kapalı mekanlar için yeni kararlar alınabilir

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, kapalı mekanlara giriş için PCR testi zorunluluğu, aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamaların getirilmesi gündemde.

6 Saat Önce
2021-08-10 09:51:39
Koronavirüsle mücadele: Kapalı mekanlar için yeni kararlar alınabilir

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Kulislere göre, hükümet turizm sezonu boyunca genel pandemi tutumunda bir değişiklik yapmayı planlamıyor. Eylül ayının ikinci yarısından sonra ‘kapalı mekan' kurallarının daha net ortaya çıkacağı konuşuluyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Ekim-Kasım aylarında sosyal alanların, okulların, kamu binalarının ve iş yerlerinin kapalı mekanlarının aşılı ve aşısızlar için nasıl kullanılacağına dair kurallar listelenecek.

ÖNCELİK YÜZYÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASI

Öncelik okulların açılmasında olacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun ortak görüşü oluştu. Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim için de aynen uygulanacak.

Uzmanlar, öğretmenlerin çoğunluğunun aşı yaptırdığını, öğrencilerin büyük bölümünde risk bulunmadığını belirterek, yüz yüze eğitim konusunda tavrın net olduğunu belirttiler. Üniversitelerdeki yüz yüze eğitim konusundaki hazırlıklar ise daha önceden başladı. Aşı yaptırmamış öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi seçeneklerin tartışıldığı konuşuluyor.

Yapılan değerlendirmelerde eylülün ikinci yarısından itibaren metropollere göçün tamamlanacağı, vaka artışının bu dönemde önemli olacağı belirtiliyor. Okulların açılmasından önceki bu hareketliliğin sonucuna bakılacak. Vaka sayısındaki değişiklik ve sağlık kuruluşlarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarına göre yeni değerlendirmeler yapılacak.

KAMUYA TEST ZORUNLULUĞU

Okulların açılacağı tarihe kadar vaka sayısının 30 bini aşacağı ve dalgalanmanın durumuna göre planların revize edileceği belirtiliyor.

3 milyon 300 bin kamu çalışanının kapalı mekan çalışma düzenine geçişi sonrasında uygulanacak kurallar da ayrıca belirlenecek. Sosyal mekanlarda olduğu gibi bu çalışanlar için de ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağı ve bu testlerin 2 günde bir tekrarlanacağı ifade ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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