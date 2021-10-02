Koronavirüse karşı hap geliştirildi! İşte fiyatı...

ABD’li ilaç şirketi Merck, koronavirüse karşı geliştirilen hapın, can kaybı riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.

Dünya, Amerikalı ilaç firması Merck'in açıklamasına kilitlendi. Koronavirüse karşı geliştirilen ilacın, enfeksiyonun erken evresindeki kişilerin yarısında hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 azalttığı açıklandı. Merck, öncelikle ABD olmak üzere diğer ülkelerde de ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Şİrket ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.

Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.

Onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.

Merck'in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını göstermişti.

İLACIN FİYATI 6 BİN 200 TL

İlacın bir hasta için ücretinin yaklaşık 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası olacağı öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.