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Koronavirüs vaka sayısı 2 bin 256

Son 24 saatte 2 bin 256 yeni vaka tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 193 kişi sağlığına kavuştu.

30 Dakika Önce
2022-04-28 20:47:42
Koronavirüs vaka sayısı 2 bin 256

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 253 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı.

15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 11 bin 193 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 147 milyon 482 bin 673 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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