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TIMETURK / KORONA / Koronavirüs tedavisi gören 20 aylık Ayla, yaşamını yitirdi

Koronavirüs tedavisi gören 20 aylık Ayla, yaşamını yitirdi

Batman'da annesi Fatma Acar ile koronavirüse yakalanan 20 aylık Betül Ayla Acar, 18 gündür tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2021-10-03 14:57:25
Koronavirüs tedavisi gören 20 aylık Ayla, yaşamını yitirdi

BATMAN'da annesi Fatma Acar ile koronavirüse yakalanan 20 aylık Betül Ayla Acar, 18 gündür tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Batman'da öğretmenlik yapan Fatma Acar, 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte koronavirüse yakalandı. Fatma Acar hastalığı yendi, kızı Betül Ayla ise 18 gün önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 10 gün önce de durumu ağırlaşan ve entübe edilen Betül Ayla Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Betül Ayla'nın hastane morgundan alınan cansız bedeni, gözyaşlarıyla Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ayrıca, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 teşhisi konulan iki bebeğin daha tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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