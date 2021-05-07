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Koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 bin sınırına geriledi

Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

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07.05.2021 19:45:46
Koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 bin sınırına geriledi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 278 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 107 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 278 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 42 bin 465'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 963 bin 800 test yapıldı. Bugün yapılan 251 bin 194 testten, 20 bin 107 yeni vaka sayısı, 2 bin 210 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 998 bin 89 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 529 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 662 bin 328'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 260 olduğu açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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