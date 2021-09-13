Koronavirüs salgınında sağlık krizini en iyi ve en kötü yöneten ülkeler

2021 yılında sağlık krizi yönetimi açısından en başarılı ülke Almanya olurken onu Kanada ve İsviçre takip etti. Değerlendirilen 60 ülke arasında son sıraları ise Hindistan, Nijerya ve Kenya aldı.

Araştırma şirketi Ipsos'un her yıl açıkladığı Ulus Markaları Endeksi (Nation Brands Index - NBI) değerlendirmesinde bu yıl en büyük önceliğin koronavirüs salgının etkisiyle sağlık krizi yönetimi olduğu belirtildi.

Dünya genelinde 60 binden fazla kişiyle yapılan araştırmada katılımcılar için yaşadıkları ülkedeki sorunların başlıcaları sağlık krizleri, insan hayatı ve çevre oldu.

Bir ülkenin bu sorunlara karşı aldığı önlemlerdeki performansı o ülke yönetiminin saygınlığında da belirleyici oluyor.

İpsos'tan yapılan açıklamada ülkelerin pandemiye karşı farklı yaklaşımlar izlediği, bazılarının turizm politikalarında, bazılarının da kültürel ve geleneksel aktivitelerde düzenlemelere gittiği vurgulandı.

Raporda ilk 10 sırayı koronavirüsle mücadelede diğer ülkelere göre daha başarılı olan ülkelerin aldığı belirtildi.

Sağlık krizini en iyi yöneten 10 ülke

Kaynak: IPSOS

Buna göre ilk 10 sırayı sırasıyla Almanya, Kanada, İsviçre, Yeni Zelanda, Avustralya, Norveç, İsveç, Finlandiya, İzlanda ve Hollanda aldı.

Bu ülkeler aşılama hızları ve salgın noktalarını izole etme konusunda da yüksek puan aldılar. Sağlık krizi yönetimindeki başarıları bu ülkelerin genel NBI puanlarını da olumlu etkiledi.

Öte yandan koronavirüs salgınındaki performansları kötü bulunan ülkelerde de son 10 sırada Hindistan, Nijerya, Kenya, Brezilya, Filistin, Kolombiya, Botswana, Tanzanya, Güney Afrika ve Ekvador yer aldı.

Türkiye dahil diğer ülkelerin de yer aldığı araştırmanın tam sonuçları ekim ayında açıklanacak.

2021 yılındaki araştırmanın sonuçlarının vatandaşların sağlık krizi yönetimlerine daha fazla önem vermeye başladığını göstermesi açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada bu konuda başarılı olan ülkeler diğer ülkelere de örnek teşkil ederek marka imajlarını da güçlendirme fırsatı elde ettikleri belirtildi.

Endeksin kurucusu Profesör Simon Anholt "Bu bulgular, iyi yönetimlerin uluslararası imajı güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Bu da elbette daha fazla ticaret, turizm, yabancı yatırım ve içeriye beyin göçü olarak geri dönüş sağlıyor," ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.