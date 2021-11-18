Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi!

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs ile ilgili sevindiren haber Bill Gates'ten geldi. Dünyayı KOvid-19 benzeri bir salgına karşı uyaran ve haklı çıkan Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı.

Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.

Virüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Bilim insanları ilaç için de pek çok çalışma yürütüyor. Dünya genelinde 4 milyar doza yakın aşı yapılırken bu durum sayesinde tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.

Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Bill Gates. Zira adı komplo teorileri ile anılan Gates pandemi uyarısında haklı çıkmıştı.

PANDEMİYİ BİLMİŞTİ

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

VE TARİHİ AÇIKLADI

Peki Pandemi ne zaman bitecek? Herkesin aklındaki bu soruya Gates'ten çok konuşulacak bir yanıt geldi.

Fortune'da yer alan habere göre, Gates, koronavirüse bağlı ölümlerin 2022'nin ortasında çok düşük seviyelerde olmasını beklediğini söyledi.

'Gelecek yılın ortasında tehlikeli varyantların ortaya çıkacağını sanmıyorum' diyen Gates, 2022'nin ortalarında Kovid-19'a bağlı ölüm ve enfeksiyon oranlarının mevsimsel grip seviyesine ulaşacağına inandığını belirtti.

GATES VE EŞİ BU ŞİRKETLERE YATIRIM YAPTI

Kovid-19'a karşı başlatılan projelere maddi destek sağlayan Gates bu kapsamda milyonlarca dolar harcamış durumda. Peki Gates çiftinin yönettiği Gates Vakfı hangi projelere yatırım yaptı? İşte Bill Gates ve eşinin yatırım yaptığı 4 şirket...

Gates Vakfı bu alanda ilk yatırımını 2002 yılında Pfizer'a yapmıştı. Vakıf Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech'e ilk yatırımını da salgından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech'e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı. Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.

Vir Biotechnology corona virüs salgını ile birlikte bu alanda da araştırmalar başlattığını duyurmuştu. Vir Biotechnology, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile birlikte koronavirüse karşı geliştirilen antikor tedavisinin son aşama insan deneylerine geçtiğini duyurmuştu.

YENİ SALGIN UYARISI

Öte yandan Gates bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı söylüyor. 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.

Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı , Pazartesi günü yayınlanan bir raporda , ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi

Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.