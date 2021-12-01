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Korona aşısını buldular, ölümleri durduramadılar! Günlük en yüksek ölüm: 446 can kaybı

Almanya’da COVID-19 salgınında 20 Şubat’tan bu yana 446 ile en yüksek günlük ölüm sayısı görüldü. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 442,9 olarak belirlendi.

1 Saat Önce
2021-12-01 16:09:04
Korona aşısını buldular, ölümleri durduramadılar! Günlük en yüksek ölüm: 446 can kaybı

Korona aşısını bulan Almanlar, ülkedeki ölümleri durdurmada zorlanıyorlar.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 446 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti Bu, 20 Şubat'ta tespit edilen 490 can kaybından sonra ülkede kayıtlara geçen en yüksek günlük can kaybı oldu. Türk Telekom Reklamı

Son dönemde COVID-19 kaynaklı ölüm sayılarının arttığı Almanya'da 10 Kasım'da 236, 17 Kasım'da 294, 24 Kasım'da da 335 can kaybı açıklandı.

Son 1 günde 67 bin 186 yeni vaka

Almanya'da salgının başından beri COVID-19'dan ölenlerin sayısı 101 bin 790'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 67 bin 186 yeni COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 5 milyon 903 bin 999'a yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 442,9 olarak belirlendi.

Federal hükümet ve eyaletler COVID-19 tedbirlerini sertleştirecek

Alman hükümeti ve eyalet yönetimleri vakaların artması ve bazı bölgelerde hastanelerin kapasite sınırına gelmesinden dolayı COVID-19 tedbirlerini yeniden sertleştirmeyi planlanıyor.

Yeni tedbirlerin alınması için Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla yarın toplantı gerçekleştirecek.

Aşı zorunluluğu tartışmaları gündemde

Toplantıda özellikle aşılanmamış kişiler için kapsamlı temas kısıtlamaların getirilmesi, 2G (iyileşmiş ve aşılanmış) kuralının mağazaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve büyük çaplı etkinliklerde kısıtlamalar uygulanması isteniyor.

Ülkede aşı zorunluğu getirilmesi de yoğun olarak tartışılıyor.

Merkel'in ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz'un aşı zorunluluğunun Federal Meclis'te oylatılmasından yana olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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