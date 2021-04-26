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Kolombiya'ya 912 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi!

Kolombiya'ya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dağıtılan yeni tip koronavirüs aşısından 912 bin doz teslim edildi.

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26.04.2021 03:21:15
Kolombiya'ya 912 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi!

Başkent Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda, aşıların teslimi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanı Fernando Ruiz, aşıların temin edilmesinde COVAX'ın önemine değinerek, "COVAX çok taraflı bir mekanizma, aşıların sağlanmasında tüm dünya için fark oluşturuyor ve aynı zamanda çok farklı bir vizyonu pekiştiriyor." ifadesini kullandı. 

Devlet Başkanı Ivan Duque de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni gelen aşı sevkiyatlarının da eklenmesiyle toplam 6 milyon 527 bin 184 doz aşıya ulaştıklarını belirterek, "COVAX kapsamında gelen yeni doz aşılar, toplu aşılama hedeflerimizi daha da güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 17 Şubat'tan bu yana devam eden kitlesel aşı kampanyasında, ülkede şimdiye kadar 4 milyon 318 bin 314 kişiye aşı yapıldı. 

Kolombiya'da şimdiye kadar 2 milyon 757 bin 274 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 70 bin 886 kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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