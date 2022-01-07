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TIMETURK / KORONA / KKTC'de rekor vaka: 1000'i geçti

KKTC'de rekor vaka: 1000'i geçti

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC'de de vaka sayıları yükselişe geçti. Vaka sayısı ülkede salgının başından beri ilk defa 1000'in üzerine çıktı.

16 Dakika Önce
2022-01-07 06:34:37
KKTC'de rekor vaka: 1000'i geçti

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 882 test yapıldı, 1001 kişinin testi pozitif çıktı, tedavileri tamamlanan 148 kişi taburcu edildi.

Ülkede 5 bin 240 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 13 hasta bulunuyor.

KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 371 vaka görüldü.

Ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 710 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 3 bin 777 vaka

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 77 bin 255 test yapıldığını ve 3 bin 777 yeni vaka saptandığını açıkladı.

Hastanelerde tedavi gören 225 hastadan 73'ünün durumunun ağır, 29'unun da entübe halde olduğu bildirildi.

Rum kesiminde bugünkü vakalarla birlikte salgının başından bu yana 192 bin 157 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 649 kişi yaşamını yitirdi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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