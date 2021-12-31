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TIMETURK / KORONA / Kimlik numaraları e-Devlet üzerinden kısıtlanabilecek

Kimlik numaraları e-Devlet üzerinden kısıtlanabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda kullanıma sunulan yeni hizmetle vatandaşların, kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının engelleneceğini bildirdi.

15 Dakika Önce
2021-12-31 12:37:15
Kimlik numaraları e-Devlet üzerinden kısıtlanabilecek

Koç, AA muhabirine, e-Devlet Kapısı'nın kullanımının her geçen yıl daha da arttığını, 2021 yılında 3 milyarın üzerinde sisteme giriş yapıldığını söyledi.

e-Devlet Kapısı'nın hizmet kalitesini hem niteliksel hem de niceliksel olarak geliştirmek için herkesin var gücüyle çalıştığını belirten Koç, buradaki kayıtlı kullanıcı sayısının 57 milyon 650 bin 254'e ulaştığını, mobil hizmet sayısının ise 3 bin 330 olduğunu bildirdi.

Koç, e-Devlet Kapısı'nda hizmetlerin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden gerçekleştirildiğine dikkati çekti. MERSİS üzerinden başlatılan uygulama kapsamında, şirket/işletme kuruluş veya değişiklik başvurularında ortak/yetkili olacak kişinin bilgilerinin kimlik numarası ile sorgulandığını ve sisteme eklendiğini anlatan Koç, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmetin daha uygulamaya girdiğini dile getirdi.

Koç, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar vatandaşlarımız çalıntı, sahte kimlik ve benzeri durumlarda kişilerin iradeleri dışında şirket veya ticari işletmelere ortak/yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine başvurmakta ve müdürlüklerce MERSİS'teki kimlik numaraları üzerine kısıt konulmaktaydı. e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımıza sunulan yeni hizmetimiz olan 'Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak / Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri' sayesinde kişiler e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak şirket ortağı/işletme sahibi veya bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmesini engelleyebilecekler.”

KONULAN KISIT DA KALDIRILABİLİYOR

Fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine başvurulması suretiyle işleme alınan bu taleplerin artık e-Devlet Kapısı üzerinden anlık olarak gerçekleştirebileceğine işaret eden Koç, daha önce kimlik numarası üzerine kısıt konulan kişilerin bir şirkette/işletmede ortak ya da yetkili olmak istemeleri durumunda aynı hizmeti kullanarak konulan kısıdı da kaldırabileceklerini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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