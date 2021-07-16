DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de tüketici güveni 5 ayın en düşük seviyesinde
ABD’li FETÖ uzmanı avukat: ABD’de hala güçlüler
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Osmaniye'de feci kaza; sürücü ile birlikte onlarca kurbanlık öldü
'İçme suyu alamayan hiçbir ilçemiz beldemiz yok'
Arka Sokaklar 594. bölüm izle | Arka sokaklar sezon finali tek parça izle
ANALİZ: Çin, Afganistan'da ilerliyor
Orhan İnandı hakkında hapis istemiyle dava açıldı
ABD, Çin'e gözdağı vermek için F-22'leri gönderiyor
Keşmir'de Kurban Bayramı'nda 'inek, buzağı ve deve' kesimi yasaklandı
Halk Ekmek'e yüzde 25 zam
ÖSYM, YKS kontenjan kılavuzunu yayımladı
Lavrov: ABD misyonu Afganistan'da başarısız oldu
Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis
Rize’de selin izleri siliniyor

TIMETURK / KORONA / Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis

Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis

Kayseri'de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kamil K., 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1 Saat Önce
2021-07-16 16:33:40
Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Kayseri'de koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu gerekçesiyle geçen yıl 23 Eylül'de evinde karantinaya alınan Kamil K., karantinanın 3'üncü gününde kuralı ihlal ederek, kahvehaneye gitti. Polis ekiplerinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusunda Kamil K.'nin, koronavirüs temaslısı olarak karantinada olması gerektiği tespit edildi ve tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi.

Kamil K. hakkında, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Kamil K. katılmadı. Mahkeme hakimi, Kamil K.'yi, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH