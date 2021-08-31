DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşılamayı hızlandırmalıyız
Akşener’den CHP’li başkana tepki: Yakışmadı
Japonya 1 milyon doz Moderna aşısının daha kullanımını askıya aldı
Yangın mağdurlarının elektrik fatura borcu ertelendi
Fenerbahçe, Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle anlaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan ile BAE Veliaht Prensi Nahyan arasında kritik görüşme
ABD, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldı
Irak: Türkiye'den Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopterleri almak istiyoruz
Kahramanmaraş namaz vakitleri
Aşk 101 dizisinin 2.sezonu yayına girecek mi? Aşk 101 Kubilay Aka kimdir?
Konya namaz vakitleri 1 aylık
'Çip krizi' ne zaman sona erecek?
Biden: Şimdi, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti
Tarihin en büyük deniz kazası yanında 'Titanic' çok küçük kalır...

TIMETURK / KORONA / Japonya 1 milyon doz Moderna aşısının daha kullanımını askıya aldı

Japonya 1 milyon doz Moderna aşısının daha kullanımını askıya aldı

Japonya kontaminasyon gerekçesiyle 1 milyon doz daha Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını askıya aldı.

36 Dakika Önce
2021-08-31 07:01:44
Japonya 1 milyon doz Moderna aşısının daha kullanımını askıya aldı

Geçtiğimiz hafta açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edilmiş ve 1,63 milyon doz aşını kullanımı geçici olarak durdurulmuştu. Sonrasında ise söz konusu şişelerdeki aşılardan olduğu tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Tokyo yakınlarındaki Gunma bölgesi ve güneydeki Okinawa'da da kontaminasyon raporları gelmesi üzerine bu bölgelere sevkedilen ilaçların kullanımı durduruldu.

Gunma bölgesindeki yerel yetkililer pazar günü bir Moderna aşı şişesinde küçük siyah bir madde bulunduğunu duyurdu. Öte yandan Okinawa'da şırıngalarda ve bir şişede siyah maddeler tespit edilirken bir diğer şırıngada da pembe bir madde tespit edildi.

Japon Sağlık Bakanlığı bu olayların bazılarının iğnenin doğru olmayan bir şekilde şişelere konulmuş olabileceğini ve kapaktaki plastik tıpadan bazı parçaların kopmasına neden olmuş olabileceğini açıkladı.

Hükümet şu ana kadar herhangi bir güvenlik ya da etkinlik sorunu ile karşılaşmadıklarını durdurma kararını tedbiren aldıklarını duyurdu. Ölüm hadiselerinin sebeplerinin ise araştırıldığı açıklandı.

Covi-Novi aşı bilgilendirme grubu başkan yardımcısı Doktor Takahiro Kinoshita yabancı madde kontaminasyonunun böyle ani ölümlere sebep olamayacağını düşündüğünü çünkü bu kadar tehlikeli olsaydı çok daha fazla insanın etkilenmiş olması gerektiğini belirtti.

Japonya'da aşının satış ve dağıtımından sorumlu Japon ilaç firması Takeda Pharmaceutical, güvenlik önlemi olarak aynı üretim bandındaki dozların kullanımına ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

Tespit edilen yabancı maddelerin içeriği bilinmemekle birlikte boyutunun birkaç milimetre olduğu sanılıyor.

Moderna aşısını şişeleyen İspanyol ilaç şirketi Rovi, Japonya'ya gönderilen bazı serilerdeki olası kontaminasyonun araştırıldığını açıkladı.

126 milyon nüfuslu Japonya'da Covid-19'a karşı aşılama uygulaması Şubat 2021'de başladı ve ülkenin yaklaşık yüzde 43'üne iki doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Hükümet, eylül sonuna dek nüfusun yüzde 60'ının iki doz aşılanmasını hedefliyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş