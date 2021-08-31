Japonya 1 milyon doz Moderna aşısının daha kullanımını askıya aldı

Japonya kontaminasyon gerekçesiyle 1 milyon doz daha Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını askıya aldı.

Geçtiğimiz hafta açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edilmiş ve 1,63 milyon doz aşını kullanımı geçici olarak durdurulmuştu. Sonrasında ise söz konusu şişelerdeki aşılardan olduğu tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Tokyo yakınlarındaki Gunma bölgesi ve güneydeki Okinawa'da da kontaminasyon raporları gelmesi üzerine bu bölgelere sevkedilen ilaçların kullanımı durduruldu.

Gunma bölgesindeki yerel yetkililer pazar günü bir Moderna aşı şişesinde küçük siyah bir madde bulunduğunu duyurdu. Öte yandan Okinawa'da şırıngalarda ve bir şişede siyah maddeler tespit edilirken bir diğer şırıngada da pembe bir madde tespit edildi.

Japon Sağlık Bakanlığı bu olayların bazılarının iğnenin doğru olmayan bir şekilde şişelere konulmuş olabileceğini ve kapaktaki plastik tıpadan bazı parçaların kopmasına neden olmuş olabileceğini açıkladı.

Hükümet şu ana kadar herhangi bir güvenlik ya da etkinlik sorunu ile karşılaşmadıklarını durdurma kararını tedbiren aldıklarını duyurdu. Ölüm hadiselerinin sebeplerinin ise araştırıldığı açıklandı.

Covi-Novi aşı bilgilendirme grubu başkan yardımcısı Doktor Takahiro Kinoshita yabancı madde kontaminasyonunun böyle ani ölümlere sebep olamayacağını düşündüğünü çünkü bu kadar tehlikeli olsaydı çok daha fazla insanın etkilenmiş olması gerektiğini belirtti.

Japonya'da aşının satış ve dağıtımından sorumlu Japon ilaç firması Takeda Pharmaceutical, güvenlik önlemi olarak aynı üretim bandındaki dozların kullanımına ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

Tespit edilen yabancı maddelerin içeriği bilinmemekle birlikte boyutunun birkaç milimetre olduğu sanılıyor.

Moderna aşısını şişeleyen İspanyol ilaç şirketi Rovi, Japonya'ya gönderilen bazı serilerdeki olası kontaminasyonun araştırıldığını açıkladı.

126 milyon nüfuslu Japonya'da Covid-19'a karşı aşılama uygulaması Şubat 2021'de başladı ve ülkenin yaklaşık yüzde 43'üne iki doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Hükümet, eylül sonuna dek nüfusun yüzde 60'ının iki doz aşılanmasını hedefliyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.