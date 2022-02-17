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TIMETURK / KORONA / İyileşen sayısı vaka sayısını geçti

İyileşen sayısı vaka sayısını geçti

Son 24 saatte 92 bin 406 yeni vaka tespit edildi, 258 kişi hayatını kaybetti, 103 bin 988 kişi sağlığına kavuştu.

1 Saat Önce
2022-02-17 20:17:17
İyileşen sayısı vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 465 bin 563 COVID-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı.

258 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 103 bin 988 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,81, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,88 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 144 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 144 milyon 599 bin 375'e yükseldi.

En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. .

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