DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Türk dili nereye kadar uzanıyor?
Kadın sünneti kadına da ekonomiye de zarar
Katar, BAE ve Hamas'tan İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi'ye tebrik
Moskova'da havai fişek deposunda yangın
Çin'in en iyi nükleer enerji uzmanlarından biri intihar etti!
Koronavirüste son durum: İşte günlük vaka ve ölüm sayıları
Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü
“İnebahtı’nın Tek Kollusu”: Cervantes
Ev hanımlarına müjde! Düşük primle emeklilik hakkı tanınacak
Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatinden ilginç ayrıntılar
5 milyon doz Sinovac aşısı, Türkiye'ye ulaştı
Azerbaycan’a “askeri üs” Rusları neden rahatsız etti?
İvedik OSB'de yerinde aşılama çalışmalarına başlandı
Erdoğan: İngiltere'de biraz sıkıntı var, Boris Johnson ile görüştüm

İvedik OSB'de yerinde aşılama çalışmalarına başlandı

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 20 kişilik sağlık ekibi, personeli ve firma çalışanlarını aşılamaya başladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
19.06.2021 18:16:13
İvedik OSB'de yerinde aşılama çalışmalarına başlandı

İvedik OSB'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üretimin devamlılığı ve güvenliği için OSB'lerde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasına başlanacağını duyurmasının ardından bölgenin yönetim binasında aşılamaya odaklanıldı.

WhatsApp Image 2021-06-19 at 18.13.28 (1)

Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Doğan'ın başında olduğu 20 kişilik sağlık ekibi, 8 bin 300 firmanın bulunduğu, 120 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan İvedik OSB'nin tüm personelini ve firma çalışanlarını aşılamaya başladı. Çalışanlar, aşılama çalışmasına yoğun ilgi gösterdi.

WhatsApp Image 2021-06-19 at 18.13.28

Açıklamada görüşlerine yer verilen İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, Bakan Koca'nın açıklamalarının bölgede büyük sevinç yarattığı belirterek şunları kaydetti:

"1,5 yıl öncesinde salgın baş gösterdiğinde yılmadan, efor ve ter sarf ederek, çarkların durmaması için çalışan fedakar çalışanlarımızı aşılayabildiğimiz için çok mutluyuz. Aşılama çalışmaları üretimin aksamaması ve sanayide sürdürülebilir kalkınmanın devam etmesi için çok kritik bir adım. Çin'den kayan üretim ekseni doğrultusunda yeni merkez olan ülkemizin aldığı üretim sorumluluğu aşikardır. Bu sebeple tüm OSB'lerde aşılamanın başlatılması, gecikmemesi gereken bir karardı. Önayak olan devletimize, bakanımıza ve herkese teşekkürü borç biliriz."

WhatsApp Image 2021-06-19 at 18.13.28 (2)

WhatsApp Image 2021-06-19 at 18.13.27 (1)

WhatsApp Image 2021-06-19 at 18.13.27

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş