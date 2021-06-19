İvedik OSB'de yerinde aşılama çalışmalarına başlandı

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 20 kişilik sağlık ekibi, personeli ve firma çalışanlarını aşılamaya başladı.

İvedik OSB'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üretimin devamlılığı ve güvenliği için OSB'lerde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasına başlanacağını duyurmasının ardından bölgenin yönetim binasında aşılamaya odaklanıldı.

Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Doğan'ın başında olduğu 20 kişilik sağlık ekibi, 8 bin 300 firmanın bulunduğu, 120 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan İvedik OSB'nin tüm personelini ve firma çalışanlarını aşılamaya başladı. Çalışanlar, aşılama çalışmasına yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, Bakan Koca'nın açıklamalarının bölgede büyük sevinç yarattığı belirterek şunları kaydetti:

"1,5 yıl öncesinde salgın baş gösterdiğinde yılmadan, efor ve ter sarf ederek, çarkların durmaması için çalışan fedakar çalışanlarımızı aşılayabildiğimiz için çok mutluyuz. Aşılama çalışmaları üretimin aksamaması ve sanayide sürdürülebilir kalkınmanın devam etmesi için çok kritik bir adım. Çin'den kayan üretim ekseni doğrultusunda yeni merkez olan ülkemizin aldığı üretim sorumluluğu aşikardır. Bu sebeple tüm OSB'lerde aşılamanın başlatılması, gecikmemesi gereken bir karardı. Önayak olan devletimize, bakanımıza ve herkese teşekkürü borç biliriz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.