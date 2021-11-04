İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları, 5 bini geçmeye başladı

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 905 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 905 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 514 bin 629 test yapıldı.

5 bin 905 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 788 bin 704'e ulaştı.

Günlük vaka sayısının 5 binin üzerinde seyretmeye başladığı ülkede, dün de 5 bin 188 vaka tespit edilmişti.

Aktif Kovid-19 hasta sayısının 87 bin 376'ya çıktığı İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 artarak 132 bin 283'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 3 bin 754 artışla 4 milyon 569 bin 45'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 90 milyon 245 bin 815 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 44 milyon 924 bin 109 oldu. Aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 83,1 oldu.

Bu arada, Gimbe Vakfının salgın izleme raporunda, İtalya'da Kovid-19'dan yoğun bakıma kaldırılanların sayısının 27 Ekim-2 Kasım arasındaki dönemde yüzde 12,9 arttığı belirtildi.

Ülkede vaka artışlarının en çok kuzey ve son haftalarda aşı sertifikası karşıtı eylemlere sahne olan kuzeydoğudaki Trieste kentinde görüldüğü kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.