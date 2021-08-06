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TIMETURK / KORONA / 'İşveren çalışanı aşı olmaya zorlayamaz'

'İşveren çalışanı aşı olmaya zorlayamaz'

DNR Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Cüneyt Alihan Danar, son günlerde gündeme gelen şirketlerin çalışanlara aşı olma zorunluğu getirme planlarına karşın işverenlerin çalışanları aşı olmaya zorlayamayacağını belirtti.

4 Saat Önce
2021-08-06 17:10:24
'İşveren çalışanı aşı olmaya zorlayamaz'

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Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışanlara aşı zorunluğu haberlerinin hukuki boyutuna ilişkin tartışmalar alevleniyor.

Bloomberg HT yayınına katılan DNR Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Cüneyt Alihan Danar işverenin çalışanı aşı yaptırmaya zorlayamayacağını, ancak teşvik uygulayabileyeceğini söyledi.

Danar, "Süre doldu, aşı olmayan işçiyi işverenler rızasız, ücretsiz izne çıkaramaz. Hıfzısıhha kanununa göre aşı zorunluluğu sadece çiçek aşısı için geçerli." diye konuştu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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