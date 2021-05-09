DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail güçlerinden protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale
Hipnofobik misiniz?
Akşener ile Kılıçdaroğlu birlikte iftar yaptı
Birleşmiş Milletler, Mescid-i Aksa için toplanıyor
PSG takıldı! Lille adım adım şampiyonluğa
Ürdün, İsrail'in Amman Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İsrail’de siren sesleri: Hava savunma sistemleri devreye girdi
Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak tatbikat
Türkler dünyanın dört yanında 'cirit atıyor'
Ve Giresunspor yıllar sonra Süper Lig'de!
Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi
'Hayvan' deyip geçmeyin!
Ziraat Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak
Mısır'dan İsrail'e: Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasına izin ver

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

BURSA

20:14

04:05
20:14
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:51
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:41

03:35
19:41
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
19:25
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:10

03:18
19:10
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:51
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
SAHUR
19:25
İFTAR

''İstanbul'da koronavirüs vakaları azalıyor''

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, İstanbul'da vaka sayılarının azaldığını belirtti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.05.2021 19:33:34
''İstanbul'da koronavirüs vakaları azalıyor''

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da son bir haftada koronavirüs vakalarında, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma kaydedildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISINDA YÜZDE 34,80, YOĞUN BAKIMDA YÜZDE 21 ORANINDA AZALMA

Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan