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TIMETURK / KORONA / İsrail'den 4.doz Covid-19 aşısına onay

İsrail'den 4.doz Covid-19 aşısına onay

Dünya genelinde Omicron varyantı nedeniyle Covid-19 vaka sayıları rekor seviyelere yükselirken İsrail 4. doz aşıya onay veren ilk ülke oldu.

3 Saat Önce
2021-12-31 10:20:19
İsrail'den 4.doz Covid-19 aşısına onay

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nachman Ash, dün düzenlediği basın toplantısında 4. dozla ilgili açıklama yaptı. Ash, toplumun Covid-19'a karşı riskli grubuna 4. doz aşı uygulanması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Kararın son yapılan araştırma sonuçlarına dayanarak alındığını vurgulayan Ash, durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra 4. aşının toplumun diğer kesimlerini de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Ash, çarşamba günü yaptığı açıklamada da yeni önlemler duyurmuş, 50 kişiden fazla kalabalık ortamlarda dışarıda da maske zorunluğu getirildiğini duyurmuştu.

İsrail'de bugüne kadar 8 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 1 milyon 300 binden fazla vaka tespit edildi.

Ülkede tam aşılananlar nüfusun yüzde 64'üne çıkarken, takviye aşı olanlar ise nüfusun yüzde 45'ine tekabül ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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