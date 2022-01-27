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İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınında 6. dalgaya girildi
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İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınında 6. dalgaya girildi

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, artan koronavirüs vakalarıyla ülkede salgının 6. dalgasına girildiğini açıkladı.Ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 30 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 285 yeni vaka tespit edildi.

2 Saat Önce
2022-01-27 21:04:45
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınında 6. dalgaya girildi

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'da yeniden artan COVID-19 vakalarıyla ilgili bilgi verdi.

Aynullahi, "Ne yazık ki hastaneye yatan ve ayakta tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısında artış oldu. Bu nedenle 6. dalgaya girdiğimizi duyurmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanı, COVID-19'la mücadelede sağlık kurallarına uymanın, maskeyi doğru kullanmanın ve aşının özellikle üçüncü dozunun yapılmasının hayati önemde olduğunu söyledi.

14 bin 285 yeni vaka

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 30 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 285 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 293 bin 690'a yükseldiği ülkede can kaybı ise 132 bin 333'e çıktı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 130 milyon 412 bin 787 doz aşı uygulandı. .

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