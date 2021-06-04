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İngiltere 7 ülkeyi daha kırmızı listeye aldı

İngiltere hükümeti, koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında 7 ülkeyi daha kırmızı listeye aldı.

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04.06.2021 11:04:56
İngiltere 7 ülkeyi daha kırmızı listeye aldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarını büyük bir hızla aşılamaya devam eden İngiltere, salgını kontrol altında tutmak ve yeniden kriz günlerine dönülmemesi için elinden geleni yapıyor.  Bu nedenle bazı ülkeleri doğrudan kırmızı listeye alarak seyahat kısıtlamaları uygulayan bazılarını ise sarı listede tutan İngiltere hükümeti, yaptığı son açıklamada 8 ülkeyi daha kırmızı listeye aldığını duyurdu.

 Alınan son kararla birlikte Afganistan, Bahreyn, Kosta Rika, Mısır, Srilanka, Sudan ile Trinidad ve Tobago'nun da kırmızı listeye dahil edildi. 8 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek karar, bu ülkelerden İngiltere'ye gidecek kişilerin 10 gün karantinaya alınacağı anlamına geliyor. 

Boris Johnson, alınan kısıtlama kararlarından pişman değil

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Pandeminin ilk dönemlerinde zayıf önlemler alan İngiltere hükümeti Başbakanı Boris Johson, kendi tezlerinin bedelini ağır ödemişti. İngiltere'de günlük vakalarda büyük artış olmuştu. Sonrasında alınan tedbirler ile sağlık sistemini rahatlatmak isteyen hükümet, 8 ülkenin daha kırmızı listeye alınması kararı ile ilgili de konuştu. Yaptığı açıklamalarda doğru kararın alındığını ifade eden İngiltere Başbakanı, gerektiği durumlarda kısıtlamaların kapsamının genişletilebileceğini açıkladı.

İngiltere'de salgın son bulabilir

İngilterenin aldığı kararlar ve yetişkin nüfusun yarısının ikinci doz aşı vurulması birlikte koronavirüs ilerleyen zamanlarda İngiltere'nin gündeminden çıkabilir. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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