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Hindistan'da korona ölümlerinde rekor kırıldı

Sağlık Bakanlğı, son 24 saat içinde 3689 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hindistan'da şu ana dek 19 milyondan fazla Covid-19 vakası kayıtlara geçti.

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02.05.2021 15:12:21
Hindistan'da korona ölümlerinde rekor kırıldı

Hindistan, 400 binden fazla yeni vaka görülen ilk ülke olmasından bir gün sonra, koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yanaki en çok sayıda ölümün görüldüğü ülke de oldu.

Sağlık Bakanlğı son 24 saat içinde 3689 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Babakan Narendra Mori Sağlık Bakanı ile krizi değerlendirdiği bir toplantı yaptı.

Bu arada ülkedeki hastaneler, kronik yatak ve oksijen sıkıntıs nedeniyle hastaları tedavi etmekte zorlanmaya devam ediyor.

Sor durum ne?

Hindistan'da şu ana dek 19 milyondan fazla Covid-19 vakası kayıtlara geçti. Ölü sayısı da 215 bini geçerken, gerçek sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar test sayısının azlığı ve özellikle kırsal kesimde insanların evlerinde ölmelerinden dolayı sayıların gerçekte olduğundan az bildirildiğini söylüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan