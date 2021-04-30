DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tozkoparan İskender yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Tozkoparanlar, İskender'in peşine düşen casusun kim olduğunu bulabilecek mi?
ABD'den ''Ukrayna'' açıklaması: NATO üyeliği için birlikte çalışabiliriz
Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Ekip kaçıyor, Fadi kovalıyor: Serdar ve Zehra, Türkiye'ye ulaşabilecek mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Melikşah'tan Turanşah'ı öfkelendirecek büyük karar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan bakan yardımcısı atamaları
Belçika'da 22 bin silah fabrikada eritildi
Bakan Soylu'dan BirGün Gazetesi'ne ''Ruhsar Pekcan'' tepkisi
Premier Lig'de maçlara 'oruç düzenlemesi' gündemde
Azerbaycan’da tedavi gören Bakan Rehimov hayatını kaybetti
Kurtuluş'a adanan türküler
Bu yollardan 'dünyanın ticareti' yapıldı
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya tepki: ''Tehditler bizi susturamayacak!''
3 padişah 'şeker'den ölmüş
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Kısıtlamanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Gelmeyen 100 milyon doz Sinovac aşısında son durum: Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , 'Sinovac aşısını yapılan sözleşme ile erken dönemde, nisan ayı sonu itibarıyla 100 milyon doz aşının gelmesi gerekiyordu. Ancak üreten ülke kendi vatandaşlarına öncelik verdiği için söz verilen miktar gelmemiş oldu.' ifadelerini kullandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.04.2021 19:05:04
Gelmeyen 100 milyon doz Sinovac aşısında son durum: Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Isparta ve Burdur sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde yaptığı değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Bugün itibarıyla ülkemizde üçüncü bir aşının da kullanımına onay verildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz Sputnik V aşısının acil kullanım onayını bugün verdi. En kısa sürede ülkemizde kullanılmaya başlayacak. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.

BioNTech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacaktır.

Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek.

BioNtech aşısının 2 doz arası uygulama süresinin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılma kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Bu karar, bilimsel verilerin incelenmesiyle alınmış bir karardır. Yeni uygulamalarda bu süreler dikkate alınacaktır.

Soru- Cevap

(Sputnik V) 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesi planlandı. Mayıs itibarıyla ilk etabı gelecek. Önümüzdeki 1 hafta - 10 gün içerisinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak.

(Aşı tedariği) Sinovac aşısını yapılan sözleşme ile erken dönemde, nisan ayı sonu itibarıyla 100 milyon doz aşının gelmesi gerekiyordu. Ancak üreten ülke kendi vatandaşlarına öncelik verdiği için söz verilen miktar gelmemiş oldu. Ancak olumlu gelişmelerle, sevkiyatın önümüzdeki günler yeniden başlayabileceğini söylemek istiyorum.  Şu an Sinovac ve BioNTech olmak üzere 6 milyon doz aşımız var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan