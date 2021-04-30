Gelmeyen 100 milyon doz Sinovac aşısında son durum: Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , 'Sinovac aşısını yapılan sözleşme ile erken dönemde, nisan ayı sonu itibarıyla 100 milyon doz aşının gelmesi gerekiyordu. Ancak üreten ülke kendi vatandaşlarına öncelik verdiği için söz verilen miktar gelmemiş oldu.' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Isparta ve Burdur sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde yaptığı değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Bugün itibarıyla ülkemizde üçüncü bir aşının da kullanımına onay verildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz Sputnik V aşısının acil kullanım onayını bugün verdi. En kısa sürede ülkemizde kullanılmaya başlayacak. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.

BioNTech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacaktır.

Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek.

BioNtech aşısının 2 doz arası uygulama süresinin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılma kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Bu karar, bilimsel verilerin incelenmesiyle alınmış bir karardır. Yeni uygulamalarda bu süreler dikkate alınacaktır.

Soru- Cevap

(Sputnik V) 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesi planlandı. Mayıs itibarıyla ilk etabı gelecek. Önümüzdeki 1 hafta - 10 gün içerisinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak.

(Aşı tedariği) Sinovac aşısını yapılan sözleşme ile erken dönemde, nisan ayı sonu itibarıyla 100 milyon doz aşının gelmesi gerekiyordu. Ancak üreten ülke kendi vatandaşlarına öncelik verdiği için söz verilen miktar gelmemiş oldu. Ancak olumlu gelişmelerle, sevkiyatın önümüzdeki günler yeniden başlayabileceğini söylemek istiyorum. Şu an Sinovac ve BioNTech olmak üzere 6 milyon doz aşımız var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.