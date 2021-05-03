Fransa'da son 24 saatte 311 can kaybı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 311 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 656 bin 7'ye yükseldi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 760 artışla 5 milyon 656 bin 7'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte hastanelerde 311 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 105 bin 159'a çıktı.

Hastanelerde 5 bin 630'u yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 950 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 933 artışla 342 bin 451'e ulaştı.

COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,9'a düştü.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 16 milyon 133 bin 547'ye çıktı, bunlardan 6 milyon 688 bin 302'sine ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Moderna aşısından ikinci dozunu yaptırdı. Veran, şubatın başında ilk doz aşısını AstraZeneca aşısından vurdurmuştu.

Fransa'da 19 Mart'tan önce AstraZeneca aşısının ilk dozu uygulanan 18-54 yaş aralığındaki kişilere ikinci doz aşısının Moderna veya Pfizer aşısı uygulanması gerekiyor. Bu durumda 533 bin kişi bulunuyor.

AstraZeneca aşısı, Avrupa'da çok sayıda kişide kanda pıhtılaşmaya neden olduğu tespit edilmesinin ardından 19 Mart'tan bu yana 55 yaş ve üstündeki kişilere uygulanmasına izin veriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.