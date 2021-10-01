Ezber bozan keşif! Korona onları etkilemiyor

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken, İskoçya'dan ezber bozan bir haber geldi. Bilim insanları neden bazı insanların koronavirüse karşı daha korunaklı olduğunu belirledi.

4.5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs bilim dünyasının bir numaralı gündemi. Koronavirüsü mercek altına alan bilim insanları neredeyse her gün yeni bir bilgiye ulaşıyor.

Bu sayede 'eski normal'lerimizi geride bırakmamıza neden olan virüsü daha iyi tanıyor ve onunla nasıl mücadele edebileceğimizi belirleyebiliyor. Virüs son dönemde varyantları ile gündemde.

O varyantlardan en dikkat çekeni ise Delta. Delta dünya genelindeki vaka sayılarında artışa neden olurken, tabiri caizse yüreklere su serpen haber İskoçya'dan geldi.

EZBER BOZAN KEŞİF

Zira MRC-Glasgow Üniversitesi'nden gelen haber ise salgının seyrini değiştirebilecek cinsten. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, bu üniversitede görev alan araştırmacılar koronavirüse karşı bağışıklığı şekillendirebilen geni tespit etti

Ekip, bazı hastanın genetik yapısındaki küçük farklılıkların, bazı insanların Kovid enfeksiyonuna karşı nasıl güçlü bir doğal savunma geliştirebilmesini sağladığı görüşünde.

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OAS1 adı verilen ve belirli bir proteini kodlayan geni keşfeden ekip bu gene sahip olan kişilerin koronavirüse karşı doğal bir savunma geliştirdiğini belirledi. Ekip söz konusu proteinin insanları nasıl koruduğuna da açıklık getirdi.

Sonuçları Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bazı insanları OAS1'in daha koruyucu bir türünü taşıyor. Bu tür ise virüsü tespit etmede ve hücresel silahları onunla mücadele etmek için yönlendirmede daha etkin bir rol oynuyor.

Başka bir deyişle OAS1'in daha koruyucu türüne ev sahipliği yapan kişiler koronavirüse karşı daha etkili bir korumaya sahipler. Hastaneye yatan Kovid hastalarını inceleyen ekip oldukça ilginç sonuçlara ulaştı.

OAS1'in daha koruyucu türüne sahip olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldı. Buna sahip olmayan hastaların yoğun bakım ünitesine kaldırılma ya da ölme olasılığının 1,6 kat daha fazla olduğunu belirlendi.

MUTASYON UYARISI

Ancak uzmanlar bu durumun olası bir mutasyonda değişebileceğinin altını çiziyor. Zira virüsün yeni bir versiyonu OAS1'in daha koruyucu türünü yenmenin bir yolunu bulabilir.

Uzmanlar virüsün bu savunmayı aşma becerisini kazanmasının virüsün daha ölümcül ya da bulaşıcı hale gelmesi ile aynı anlama geldiğinin altını çiziyor.

'KIYAMET GÜNÜ VARYANTI' UYARISI

Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil. Zira hükümetlere sunulan bilimsel raporlar ve bilim dünyasından gelen uyarılar bu kanıtlar nitelikte.

Bu tartışmalara katılan son isim Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli olmuştu. 'Yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam edecek' diyen bilim insanı 'Kıyamet Günü' mutasyonu olarak adlandırılan daha ölümcül bir varyantın karşımıza çıkmasının an meselesi olduğunu belirtti.

People's Daily'ye kouşan Dr Zhengli 'Enfekte vakaların sayısı çok fazla olduğundan, bu koronavirüsün mutasyona uğraması ve seçilmesi için daha fazla fırsat sağladı' dedi. Başka bir deyişle Çinli bilim insanı dünya genelinde artan vaka sayılarının koronavirüsün mutasyona uğraması için daha fazla şansa izin verdiğinin altını çizdi. Dr Zhengli virüsün çalıştığı tesisten sızdığı iddiasını ise bir kez daha reddetti.

Kovid'in mutasyona uğramaya devam edeceği ve dünyanın bu virüsü ile yaşamayı öğrenmesi gerektiğinin altını çizen bilim insanı aşı şüphecilerinin aşılanmalarını gerektiğine dikkat çekti.

Zira uzmanlar aşı karşıtlarının toplumsal bağışıklığın önündeki en büyük engel olduğunu ve bu durumun da virüse mutasyona uğramaya devam etmek için gerekli alanı sağladığı görüşünde.

Kaynak: Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.