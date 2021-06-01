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Dünya sağlık örgütü koronavirüs varyantlarının yeni isimlerini açıkladı!

Dünya sağlık örgütü koronavirüs varyantlarının yeni isimlerini açıkladı!

Dünya sağlık örgütü koronavirüsün ülke isimleri ayrışan varyantları için yeni bir numaralandırma methodu geliştirdi. Yeni isimlendirmenin amacı damgalayıcı ve ayrımcı etkiyi sonlandırmak. İngiliz varyantının yeni ismi ne oldu? Hint varyantının yeni ismi ne oldu?

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Google News - Timeturk
01.06.2021 17:45:05
Dünya sağlık örgütü koronavirüs varyantlarının yeni isimlerini açıkladı!

Dünya sağlık örgütü ülke isimleri ile ayrışan (İngiliz, Hint ve Brezilya) varyantların damgalayıcı ve ayrımcı etkisini sona erdirmek amacı ile yeni bir numaralandırma methodu geliştirdi. 

Dünya sağlık örgütünün paylaştığı tweet;

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Bulunan method ile koronavirüs varyantlarına yunan alfabesindeki harfleri içeren yeni isimler verildi. Dünya sağlık örgütü yeni isimlerin bilimsel bir anlamı olmadığını sadece ayrımcı bakıştan sıyrılmak amacı ile değişikliğin yapıldığını açıkladı. Koronavirüs ilk ortaya çıktığında, dönemin ABD başkanı Donald J. Trump basın toplantısında koronavirüsü için 'Çin Virüsü' ifadesini kullanmıştı. Bu söylem Çin'de büyük tepki ile karşılanmıştı. Daha sonrasında coğrafi varyantların meydana gelmesi ile birlikte virüs varyantları bulundukları ülkenin adllarını almıştı. Dünya sağlık örgütü, İngiliz varyantı için 'alfa'  B.1.1.7, Hint varyantı içi 'delta' B.1.617.2 adını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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